Пластик - одно из величайших изобретений 20-го века. Без него мы бы не смогли увидеть многие другие изобретения. Мы попытались кратко и доступно описать различные виды пластика, для чего они предназначены и где используются.Эта статья будет полезна не только тем, кто собирается делать ремонт, но и для тех, кому важно своё здоровье.

Виды пластика

1. PET (PETE), полиэтилентерефталат.

Самый часто используемый вид пластмассы, дешевый в производстве. ПЭТ используется при производстве большинства пластиковых бутылок для напитков, кетчупа, растительного масла, упаковки косметической продукции. Нехрупкий и эластичный материал. Отличная жесткость и ударостойкость. Именно поэтому его любят производители товаров народного потребления, так как упаковка не трескается при транспортировке или при падении с полок в супермаркетах. ПЭТ растворим в ацетоне, бензоле, толуоле, этилацетате, четыреххлористом углероде, хлороформе, метиленхлориде, метилэтилкетоне.

2. HDPE или PE HD, полиэтилен высокой плотности низкого давления.

Что касается токсичности ПЭТ, следует помнить, что чистый ПЭТ не токсичен. Однако ПЭТ может содержать фталаты и другие токсичные химические соединения, которые вводят в полимер для повышения термо-, свето-, и огнеупорных свойств. Следует запомнить, что такой пластик действительно одноразовый. Категорически не рекомендуется использовать бутылки из такого пластика повторно - при повторном использовании изделия из ПЭТ могут выделять фталат и тяжелые металлы, что может вызвать заболевания сердечно-сосудистой, нервной систем и повлиять на гормональный баланс. В странах Европы и в США запрещено производить детские игрушки из ПЭТ.

Это жесткий тип пластика, который практически не выделяет вредных веществ и устойчив к маслам, бензину и температурным воздействиям. Его используют для изготовления контейнеров для еды, упаковки молока, моющих средств, детских игрушек, спортивных и туристических многоразовых бутылок, дорожных отбойников и даже для производства детских горок. По горючести ПНД согласно стандарту DIN 4102 относится к классу В: В1 - трудно возгораемые и В2 - нормально возгораемые. Температура самовоспламенения около 350°С.

3. ПВХ (Поливинилхлорид)

Не токсичен. По существу в химическом составе полиэтилена содержится только углерод и водород. Поэтому практически единственными веществами, выделяющимися при горении полиэтилена, являются углекислый газ, монооксид углерода (угарный газ), вода и незначительное количество сажи.

Мягкий и гибкий пластик, который часто используют в ремонте и строительстве. Из него делают пластиковые окна, натяжные потолки, садовые шланги, линолеум, сантехнические трубы, пленки для бассейнов. ПВХ активно используется в автомобильной индустрии - приборная панель, подстаканники, ручки, подлокотники сделаны из ПВХ. Также часто он встречается и в быту - пищевая пленка и искусственная кожа сделаны из этого вида пластика. Благодаря тому, что такой материал гибок, его также используют для оплётки компьютерных кабелей.

В обычном состоянии, ПВХ твёрдый и ломкий, поэтому для придания ему гибкости и мягкости добавляют пластификаторы, а именно вещества из группы фталатов. ПВХ долговечен, не боится ни влаги, ни солнца, температурных перепадов, устойчив к химическим соединениям.

Краткая заметка. ПВХ-кожа или экокожа - в чем разница? Экокожу производят из полиуретана. В отличие от ПВХ кожи, она пропускает воздух и воду, может иметь более натуральную текстуру

ПВХ считают совершенно безвредным. Хлор, входящий в его состав, находится в связанном состоянии. Вредное воздействие он оказывает, только когда разрушается. Процесс разрушения может начаться при окислении, при сильном нагревании или горении с выделением бензола.

В обычном состоянии ПВХ не должен пахнуть. Если натяжной потолок, ПВХ панели или другие изделия резко пахнут, значит, была нарушена технология изготовления материала и использованы более дешевые присадки. В этом случае лучшим решением будет избавиться от этих изделий, если это возможно. То же самое касается и "запаха нового автомобиля". После изготовления элементов салона химические соединения нестабильны и в них происходит процесс отвода газов, в результате которого высвобождаются химические пары и появляется запах. Поэтому в первые полгода лучше почаще проветривать новую машину и не оставлять её надолго под прямыми лучами солнца. В интернете часто советуют промыть пластик мыльным раствором или лимоном, но, к сожалению, это не поможет. Выделение газов из самой структуры материала будет происходить ещё некоторое время.

4. LDPE полиэтилен низкой плотности высокого давления (ПВД, ПНП)

Гибкий и эластичный материал. Не боится низкой температуры и не становится хрупким на холоде. При контакте с пищевыми продуктами ПВД не выделяет вредных веществ. Из этого материала делают гладкие нешуршащие пакеты, пищевую упаковку, парниковые пленки, детские игрушки, мусорные мешки. Также его используют в ремонтах для разводки труб водоснабжения. Например, трубы Rehau Rautitan Stabil, которые мы используем в своих ремонтах, сделаны из полиэтилена низкой плотности. ПВД влаго- и воздухонепроницаем, устойчив к ультрафиолетовому излучению, сжатию и растяжению, не проводит электричество.

5. Полипропилен

Не токсичен, биологически инертен и легко перерабатывается

Полипропилен имеет высокую термостойкость и выдерживает температуру до 150 градусов по Цельсию. Он менее плотный, чем полиэтилен, но при этом более твердый. Единственный существенный недостаток полипропилена — высокая чувствительность к ультрафиолетовому излучению и кислороду. Чувствительность к кислороду понижается при введении стабилизаторов.

Из полипропилена делают упаковочные материалы, пленки, ламповые патроны, ковры, термобелье и флисовую одежду, корпуса телевизоров, блоки предохранителей, некоторые автозапчасти и автомобильные бамперы, ингаляторы, одноразовые шприцы и другое пластиковое медицинское оборудование, которое требует стерилизации. Полипропилен легко воспламеняется, образуя при этом капли. Горит полипропилен светлым пламенем с голубой сердцевиной, выделяя резкий запах парафина.

Полипропилен считается безопасным материалом.

Полипропиленовые сетки используют в качестве имплантационного материала при операциях по лечению грыж. Такие сетки могут оставаться в теле человека по нескольку лет. Однако стоит помнить, что полипропилен не рассчитан на длительные нагревания до высоких температур.

6. PS (ПС), Полистирол

Полистирол – термопластичный материал, обладающий высокой твёрдостью и хорошими диэлектрическими свойствами, химически стойкий по отношению к щелочам и кислотам, кроме азотной и уксусной. Растворяется в ацетоне и бензине. Не устойчив к ультрафиолетовому излучению. Обладает низким влагопоглощением и высокой влагостойкостью и морозостойкостью.

Разделяют 3 вида полистирола - общего назначения, ударопрочный и экструдированный. Из полистирола изготавливают всем известный пенопласт, упаковочные материалы В строительстве из полистирола производят теплоизоляционные материалы, потолочные галтели и декоративные плитки. Также из него делают одноразовую термопосуду и используют при упаковке бытовой техники в виде пенопласта.

В обычном состоянии безвреден. Токсичен при нагревании.

7. (PC, O, OTHER) –Поликарбонат, полиамид, смесь различных видов пластиков или полимеры, не указанные выше

В данную группу входят виды пластмасс, не получившие отдельный номер. Пластик под данной маркировкой не подлежит переработке. Маркировка PC означает, что изделие состоит из поликарбоната, одного из самых опасных видов пластика. Из него могут изготавливаться бутылочки для детей, пищевая упаковка, игрушки, бутылки для воды. При частом мытье или нагревании изделия из поликарбоната выделяют бисфенол А — вещество, которое может привести к гормональным нарушениям в организме человека.

Что следует запомнить

Сам по себе пластик безвреден, опасны вспомогательные вещества, которые используются при его изготовлении. Чаще всего это присадки для придания пластику определенных свойств: термоустойчивость, эластичность или устойчивость к кислороду.

- Самыми безопасными видами пластика считаются полиэтилен высокого и низкого давления и полипропилен.

- Не используйте PET упаковку вторично

- Избегайте пластмассовые изделия с маркировкой 7

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Небольшое познавательное видео от компании Сибур о том, как получают полимеры и производят пластик: